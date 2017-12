CBF confirma Fla e Vitória no dia 9 A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou hoje as novas datas das partidas pela semifinal e final da Copa do Brasil. O confronto de ida entre Vitória e Flamengo será realizado no dia 9 de junho, enquanto o de volta foi programado para o dia 16. As partidas da decisão serão disputadas nos dias 23 e 30 de junho. O local da primeiro confronto entre Vitória e Flamengo ainda não foi determinado porque, na terça-feira à noite, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) acatou um recurso do time baiano, cancelando a partida pela semifinal da Copa do Brasil, prevista para amanhã, às 21h45, no Estádio Rei Pelé, em Maceió. O caso será julgado quinta-feira, a partir das 18h30, no STJD. Durante o jogo entre o Vitória e o Internacional, no Estádio Barradão, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, um torcedor atirou uma garrafa plástica com urina no gramado. O árbitro Edilson Soares da Silva relatou o fato na súmula. Na semana passada, a justiça puniu o time baiano com a perda do mando de campo.