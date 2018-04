CBF confirma início das semifinais da Série D para o fim de semana

A CBF confirmou o início das semifinais do Campeonato Brasileiro da Série D para o próximo fim de semana. Havia a expectativa de uma folga aos quatro clubes que já garantiram o acesso à Série C em 2018: Atlético-AC, Juazeirense-BA, Globo-RN e Operário-PR.

Os jogos de ida, da quinta fase, estão marcados para o próximo fim de semana, nos dias 19 e 20 de agosto, conforme a tabela oficial divulgada pela Diretoria de Competições da CBF. Os jogos de volta foram marcados para os dias 27 e 28 de agosto, domingo e segunda-feira, respectivamente. As finais do campeonato estão agendadas para os dias 3 e 10 de setembro.

Juazeirense e Globo duelarão no próximo sábado, às 18h30, no estádio Adauto Morais, em Juazeiro. No domingo, às 19h, o Atlético Acreano receberá o Operário, na Arena da Floresta, em Rio Branco.

Na volta, o time potiguar receberá o baiano no dia 27, às 17h, no Barretão, em Ceará-Mirim, região metropolitana de Natal. Enquanto isso, o Operário vai mandar sua partida contra o representante do Acre na segunda-feira, às 21h15, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa.

As semifinais foram definidas de acordo com as campanhas. Desta forma, Globo e Operário têm a única vantagem de atuar em casa no segundo jogo, como já aconteceu nas quartas de final. O gol fora é considerado como critério de desempate e os vencedores dos confrontos vão fazer a decisão. O campeão da Série D de 2017 vai ser inédito.