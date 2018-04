CBF confirma jogo entre Flamengo e América-MG em Cariacica

A CBF confirmou nesta quinta-feira que a partida entre Flamengo e América-MG, válida pela 16ª rodada do Brasileirão, será disputada no estádio Kléber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo.

O jogo está marcado para o dia 25, uma segunda-feira, às 20 horas. De acordo com a entidade, a opção pelo estádio capixaba foi opção do Flamengo.

Será o segundo jogo do Flamengo no local neste Brasileirão. O primeiro foi contra o Internacional, no dia 29 de junho, pela 12ª rodada. O jogo causou polêmica por suspeita de superlotação. Imagens revelariam que o Flamengo teria aceitado mais torcedores do que o estádio comporta, cerca de 21 mil.