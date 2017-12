CBF confirma jogos da Copa do Brasil A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou nesta segunda-feira, após sorteio realizado na sede da entidade, as datas para os próximos jogos da fase oitavas-de-final da Copa do Brasil. No dia 27/03, quarta-feira, dois jogos de ida marcam a competição. Em Caxias, o Juventude enfrenta o Fluminense enquanto o CSA-AL recebe o Vasco. Na quinta-feira, dia 28, jogam Bahia x Portuguesa, Atlético-MG x Internacional-RS, Botafogo x Paraná e Figueirense x São Paulo. Os jogos de volta do torneio serão realizados todos no dia 03 de abril, quarta-feira. São eles: Fluminense x Juventude, Brasiliense-DF x Confiança-SE, Portuguesa x Bahia, Internacional-RS x Atlético-MG (Beira-Rio), Cruzeiro x Corinthians (Mineirão), Paraná x Botafogo, São Paulo x Figueirense, Vasco x CSA-AL.