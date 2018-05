CBF confirma mudança de jogo decisivo do Vasco para o Maracanã

A CBF anunciou nesta tarde de segunda-feira a alteração do local do confronto entre Vasco e Ceará, sábado que vem, às 17h30, pela última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A entidade atendeu o pedido do time carioca e autorizou a transferência da partida de São Januário para o Maracanã.

A própria CBF confirmou que a alteração partiu de um pedido do time mandante. O Vasco decidiu levar a partida para o Maracanã diante da expectativa de grande público para um confronto tão decisivo, mas também temeroso em relação a uma possível desordem em um estádio mais acanhado como São Januário.

Isso porque a péssima fase recente do Vasco tornou a partida de sábado decisiva para o futuro do clube. Na quarta colocação da Série B, com 62 pontos, o time carioca precisa vencer para garantir o acesso à elite. Caso contrário, o Náutico, que tem 60 pontos, terá a chance de subir. Para isso, precisará bater o Oeste em casa.

Para levar a melhor, o Vasco também conta com o bom retrospecto recente no principal estádio do Rio. A última vez que o time cruzmaltino atuou no Maracanã foi no dia 8 de maio, quando conquistou o Campeonato Carioca ao passar pelo Botafogo na decisão.