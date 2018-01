CBF confirma o Vasco na Sul-Americana O Vasco é o dono da sétima e última vaga para a Copa Sul-Americana. Essa é a decisão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que enviou hoje à tarde um fax para São Januário confirmando o que, para o presidente Eurico Miranda, ?era óbvio desde domingo?. ?É só ler a bula do remédio para não ter problema?, declarou o dirigente. Ele se referiu ao regulamento da competição, que deixava bem claro que apenas o campeão brasileiro pode disputar a Taça Libertadores e a Copa Sul-Americana no mesmo ano. Sendo assim, o São Paulo, 11.º colocado no Nacional e já classificado para a próxima edição da Libertadores por conquistá-la em 2005, cedeu a vaga ao Vasco. O clube carioca terminou o Nacional uma posição atrás do São Paulo e, por isso, foi beneficiado pela decisão da CBF.