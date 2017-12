CBF confirma: Robinho não joga contra Gana A CBF confirmou nesta segunda-feira que o atacante Robinho não participa do jogo contra Gana, nesta terça-feira, em Dortmund, pelas oitavas-de-final da Copa do Mundo. A ressonância magnética a que o jogador foi submetido registrou um edema no "terço superior do músculo reto anterior da coxa direita", conforme nota oficial publicada pela CBF em seu site. "O problema foi pequeno. Vou continuar fazendo tratamento e, se Deus quiser, poderei ser aproveitado no jogo de sábado se a Seleção passar por Gana", afirmou Robinho, que, segundo a entidade, caminha normalmente, sente dores e ficou otimista com o resultado do exame de imagens. Ele passará a semana fazendo fisioterapia para acelerar o processo de recuperação. Robinho e o médico da seleção, José Luiz Runco, concederão entrevista coletiva às 11h30 (de Brasília) desta segunda-feira, no centro de imprensa montado no SSG 90 Stadion, local do último treino de preparação para o jogo contra Gana, marcado para meia hora mais tarde.