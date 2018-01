CBF confirma rodada da Série B Apesar da Polícia Militar pernambucana ter solicitado alteração no calendário da primeira rodada da Série B do Brasileiro, a CBF confirmou nesta quarta-feira a disputa de dois jogos em Recife, sábado, às 21h40, como estava previsto. Assim, Santa Cruz x Palmeiras e Náutico x Botafogo serão realizados no mesmo dia e horário, independente dos apelos da PM, preocupada com a falta de efetivo para fazer simultaneamente a segurança dos dois estádios (Arruda e Aflitos).