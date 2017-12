CBF confirma Scolari na seleção A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou às 15h45 que o novo técnico da seleção brasileira é Luiz Felipe Scolari. O acordo foi selado após uma breve reunião entre o treinador e o presidente da entidade, Ricardo Teixeira, agora à tarde, em Brasília. Quem fez o anúncio oficial foi um assessor de Teixeira, Mário Rosa. Mais detalhes serão divulgados durante a entrevista coletiva do dirigente e de Felipão, que está marcada para começar às 16 horas. Veja o histórico de Scolari: Luiz Felipe Scolari Nascimento: 9/11/1948 Local de nascimento: Passo Fundo-RS Clubes como jogador: 1967 a 73 - Aimoré 1973 a 79 - Caxias 1980 - Novo Hamburgo 1980 a 81 - Juventude 1981 - CSA Título como jogador 1981 - Campeão alagoano (CSA) Clubes como treinador: 1982 - CSA 1983 - Juventude e Brasil de Pelotas 1984 a 85 - Al Shabab (Arábia Saudita) 1986 - Goiás 1987 - Grêmio 1988 a 90 - Al Qadisia (Kuwait) 1990 - seleção de Kuwait e Coritiba 1991 - Criciúma e Al Ahli (Kuwait) 1992 - Al Qadisia (Kuwait) 1993 a 96 - Grêmio 1997 - Jubilo Iwata (Japão) 1997 a 2000 - Palmeiras 2001 - Cruzeiro Títulos como treinador: 1982 - Campeonato alagoano (CSA) 1987 - Campeonato Gaúcho (Grêmio) 1989 - Copa Salmyia (Al Qadisia) 1990 - Copa do Emir (Al Qadisia) e Copa do Golfo (seleção do Kuwait) 1991 - Copa do Brasil (Criciúma) 1994 - Copa do Brasil (Grêmio) 1995 - Campeonato Gaúcho e Taça Libertadores (Grêmio) 1996 - Campeonato Gaúcho, Campeonato Brasileiro e Recopa Sul-Americana (Grêmio) 1998 - Copa do Brasil e Copa Mercosul (Palmeiras) 1999 - Taça Libertadores (Palmeiras) 2000 - Torneio Rio-São Paulo (Palmeiras) 2001 - Copa Sul-Minas (Cruzeiro)