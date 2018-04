CBF confirma sede da seleção brasileira na África do Sul

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou nesta quinta-feira o local onde a seleção brasileira ficará concentrada durante a primeira fase da Copa. A sede escolhida foi o Hotel Fairway, em Johannesburgo, cidade onde o Brasil fará dois dos três jogos pelo Grupo G do Mundial da África do Sul.

O Hotel Fairway está em fase final de construção - a previsão é de que fique pronto apenas em maio. Ele fica dentro de um grande clube de golfe e, durante a Copa, deve dar total privacidade para a seleção brasileira. O maior problema é a ausência de campos de futebol, o que obrigará o Brasil a treinar em outro lugar.

O Brasil fará os dois primeiros jogos da Copa em Johannesburgo. A estreia contra a Coreia do Norte, no dia 15 de junho, será no Estádio Ellis Park. Depois, diante da Costa do Marfim, em 20 de junho, a partida será no Soccer City. E, no encerramento desta fase, a seleção enfrentará Portugal, em 25 de junho, na cidade de Durban.