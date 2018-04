CBF confirma tabela das quartas da Série D A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou na tarde desta segunda-feira as datas dos confrontos das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Todos os jogos de ida serão realizados no próximo domingo, a partir das 17 horas, enquanto as partidas de volta acontecem no dia 27 de setembro, também às 17 horas.