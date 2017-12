CBF confirma time titular e Ronaldo vai jogar contra o Japão A comissão técnica da seleção brasileira - através de nota no site oficial da CBF - confirmou o time titular do Brasil para o jogo desta quinta contra o Japão com Ronaldo e Robinho no ataque. A escalação é: Dida, Cicinho, Lucio, Juan e Gilberto; Gilberto Silva, Juninho Pernambucano, Kaká e Ronaldinho Gaúcho; Robinho e Ronaldo. Com isso, Adriano foi o escolhido para ceder seu lugar a Robinho, e o técnico Carlos Alberto Parreira reforçou o discurso de que manteria Ronaldo no time para que ele ganhasse ritmo de jogo. Ao todo, são cinco poupados. Os outros quatro que não vão jogar são Cafu, Roberto Carlos e Emerson, Zé Roberto. A possibilidade do atacante não jogar foi levantada pela TV Globo durante a manhã (aqui do Brasil).