CBF consulta Fifa sobre Pré-Olímpico A diretoria da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai pedir à Confederação Sul-Americana de Futebol que faça uma consulta formal à Fifa para saber se o torneio Pré-Olímpico é considerado oficial pela entidade máxima do futebol. Isso evitaria problemas na hora de o técnico da seleção sub-23, Ricardo Gomes, convocar o grupo para a competição, que será realizada em janeiro de 2004. Ricardo Gomes já deixou claro que não abre mão de relacionar atletas como Kaká, do Milan, e Diego e Robinho, ambos do Santos. O clube italiano já estaria criando dificuldades para a liberação de Kaká.