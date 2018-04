CBF convida Branco a assumir Masters O ex-jogador Branco, campeão mundial pela seleção brasileira no Mundial dos Estados Unidos em 1994, foi convidado pela CBF para assumir o cargo de diretor do Departamento de Masters da CBF. Branco, se reuniu nesta segunda-feira à tarde na sede da CBF com o secretário geral Marco Antonio Teixeira. Na nova função, o ex-lateral receberá R$ 30 mil mensais.