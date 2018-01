CBF quer colocar cartola de 77 anos na vaga de Marin

A CBF vai eleger no próximo dia 16 de dezembro o substituto de José Maria Marin numa das vice-presidências da entidade, e o nome escolhido é o do presidente da Federação Paraense, Antonio Carlos Nunes. A escolha, feita pelo presidente licenciado Marco Polo Del Nero se explica: Nunes tem 77 anos, idade superior ao presidente da Federação Catarinense e vice pela Região Sul, Delfim Peixoto (74). Assim, caso Del Nero seja obrigado a deixar a CBF, Nunes seria o novo presidente, por ser o vice mais velho.

Delfim Peixoto é desafeto declarado do presidente licenciado. Tanto que foi o único presidente de federação que não foi convidado para o "almoço de confraternização'' por ocasião do fim de ano, evento que ocorreu nesta sexta-feira na CBF, mas que acabou servindo para articular uma maneira de neutralizar Peixoto.

A convocação para a eleição do substituto de Marin foi o primeiro ato do presidente interino da CBF, o deputado federal Marcus Vicente (PP-ES). Ele assinou o edital no início da tarde desta sexta-feira. Votarão os 27 presidentes de federação, além dos 40 clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro.

Apesar de estar detido fora no Brasil desde o final de maio - primeiro em regime fechado, na Suíça, e desde novembro em seu apartamento, em Nova York -, Marin ainda ocupava uma das vice-presidências da CBF. Isso porque o estatuto da entidade estabelece que o cargo só fica vago após 180 dias de ausência, o que se completou no fim de novembro.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

José Maria Marin ocupava vaga de vice-presidente da região sudeste no mapa geográfico da CBF. Essa divisão, porém, é apenas consensual, já que não consta no estatuto da entidade. Assim, em tese, dirigentes de qualquer Estado da federação poderão concorrer à vaga. Para disputar o posto, o candidato precisa ter o apoio por escrito de pelo menos oito federações e mais cinco clubes.

Almoço

Marcus Vicente participou de almoço na sede da CBF nesta sexta-feira já com status de novo presidente. O licenciado Marco Polo Del Nero também esteve presente, assim como dirigentes da maioria das federações estaduais. Além de Peixoto, outros presidentes de federação que não compareceram foram Francisco Novelletto, da Federação Gaúcha, e José Vanildo, da federação do Rio Grande do Norte, por compromissos pessoais.

O almoço de confraternização entre os dirigentes estava marcado desde antes dos acontecimentos da última quinta-feira, quando cartolas foram presos em Zurique durante congresso da Fifa, e quando Marco Polo Del Nero foi oficialmente indiciado nos Estados Unidos.