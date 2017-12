CBF convoca Sub-20 para Torneio de Toulon De acordo com o Departamento de Seleções da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o novo ?xodó? do Corinthians, o atacante Jô, não será liberado da excursão internacional que a equipe sub-20 realizará entre os dias 1 e 26 de junho. Como ?prêmio de consolação?, o atleta que vai se apresentar no dia 24, mas será liberado no dia 26, para atuar pela Copa do Brasil, caso o time paulista prossiga na disputa, e no dia 30, contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. A lista dos 26 jogadores convocados foi liberada pelo técnico Armênio Moura na terça-feira. A previsão é a de que os jogadores se apresentem no dia 24, na Granja Comary, em Teresópolis, onde a equipe ficará treinando até o dia 30, quando embarcam à noite para a França. Entre os dias 1 e 10 de junho, a seleção participará do Torneio de Toulon e enfrentará Portugal (dia 2), Japão (4) e Suécia (6). Em seguida, o time embarca no dia 13 para os Estados Unidos, onde está programado um jogo amistoso contra os americanos no dia 16. Após o amistoso contra os Estados Unidos, a seleção viaja no dia seguinte para a Coréia do Sul e enfrentará, pelo Torneio de Busan, a Polônia (dia 22), os EUA (24) e os coreanos (26). O retorno ao Brasil e a liberação dos jogadores está prevista para o dia 28. Os convocados: Goleiro - Renan Brito (Internacional) e Diego (Atlético-MG). Lateral - Filipe (Figueirense), Ilsinho (Palmeiras), Léo (Olympique Marselha) Felipe Soares (Internacional) e André (São Paulo). Zagueiro - Alex (Vitória), Halisson (Santos), Edílson (Palmeiras), Renato (Goiás) e Edcarlos (São Paulo). Meio-de-campo - Wagner (América-MG), Rafael (Corinthians), Carlos Alberto (Figueirense), Junior (Flamengo), Fernandinho (Atlético-PR), Rodrigo (Internacional), Tiago Matos (Vitória), Vinícius (Flamengo) e Ernane (Bahia). Atacante - Dennys (Atlético-PR), Roncatto (Guarani), Jô (Corinthians), Marcelinho (Grêmio) e Neto (Bahia).