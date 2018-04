CBF corta apoio financeiro para a Série C a partir de 2008

Apesar de ter tido 68.651 torcedores nos estádios na última rodada realizada, na quarta-feira, superando - em média - a elite nacional, os times Série C não vão receber apoio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no próximo ano. O departamento técnico da entidade, liderado por Virgílio Elísio da Costa Neto, decidiu tirar a ajuda de R$ 3 mil por jogo, além de não ajudar mais nos gastos com transportes. "Essa é a decisão da entidade. De fato, isso não vai sofrer alteração substancial. Eles (os clubes) dão grandes ônus a CBF", alegou Virgílio Elízio. A notícia deve repercutir negativamente no Brasil. Virgílio, no entanto, afirmou que a decisão não vai acabar com o relacionamento da CBF com os clubes da Série C. "Vamos procurar patrocínio para eles", prometeu. Atualmente, Bragantino, ABC-RN, Barras-PI, Nacional-PB, Bahia, Vila Nova-GO, Atlético-GO e Crac-GO disputam a fase final da competição, que vai apontar os quatro melhores para o acesso à Série B. FINAL EMPOLGANTE Pelo menos na noite da última quarta-feira, a média de público da Série C foi superior à média de toda a Série A. Comprovando a tese do Futebol Interior, que há duas semanas afirmou que a rodada ideal para lotar os estádios seria com Bahia ( foto), ABC e Vila Nova como mandantes, os torcedores desses times deram show e colocaram, no geral, 68.651 torcedores nas três partidas. Dessa forma, a média foi de 22.883, superior a da elite nacional, que é de 16.527, mesmo contando com as maiores torcidas do Brasil, como Corinthians, Flamengo e São Paulo. E, para variar, a Fonte Nova recebeu o maior público bruto. Na vitória baiana sobre o Nacional-PB, por 3 a 0, 45.128 pessoas estiveram presentes no estádio que pode ser demolido para a realização da Copa de 2014. A Fonte pode receber até 60 mil espectadores. O ABC ficou perto de lotar sua casa, o seu alçapão, como gostam de chamar seus torcedores. Como o Frasqueirão recebe até 14 mil pessoas, apenas 3.987 ficaram vazios, uma vez que 10.013 torcedores assistiram a vitória do Mais Querido sobre o Barras-PI, por 3 a 1. No Serra Dourada, a torcida do Vila Nova ficou longe de bater o recorde de público do time na competição - que ultrapassou os 30 mil em um dos clássicos contra o Atlético -, mas também nem passou perto de decepcionar. Dos 50.049 lugares livres - a capacidade máxima do estádio -, 13.510 foram preenchidos pela fanática torcida vermelha, que viu o Tigre bater o Crac, por 3 a 1, e voltar ao G-4 do Octogonal Final. Confira os públicos e rendas das três partidas de quarta-feira: Bahia 3 x 0 Nacional-PB: 45.128 pagantes / renda de R$ 366.817,50 ABC 3 x 1 Barras: 10.013 pagantes / renda de R$ 106.997,00 Vila Nova 3 x 1 Crac: 13.510 pagantes / renda de R$ 11.177,50 Lotação por proporção: Fonte Nova (Bahia 3 x 0 Nacional-PB) - 75% lotado Frasqueirão (ABC 3 x 1 Barras-PI) - 71,5% lotado Serra Dourada (Vila Nova 3 x 1 Crac) - 27% lotado