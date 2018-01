CBF cria torneio de seleções Sub-20 Presidentes de 25 Federações Estaduais de Futebol, em reunião hoje à tarde na sede da CBF, com representantes da Fundação Getúlio Vargas (FGV), resolveram criar o Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais Sub-20 ainda este ano. Em novo encontro, eles vão definir datas e regulamento da competição. Também decidiram criar três comissões. Uma delas vai formular proposta de alteração dos estatutos da CBF e das federações filiadas. Outra comissão vai acompanhar o desenvolvimento da nova legislação desportiva em curso. A terceira comissão, formada pelos presidentes das Federações de Minas Gerais, Paraná, Goiás e Rio de Janeiro, pretende rediscutir com a Rede Globo os contratos referentes à transmissão dos Campeonatos Estaduais de 2002, 2003 e 2004. Somente as federações de São Paulo e Pernambuco não compareceram ao encontro.