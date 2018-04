CBF dá detalhes da Copa do Brasil Os detalhes da Copa do Brasil, que começa no dia 23, deverão ser divulgados amanhã à tarde na Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Reunidos hoje na sede da entidade, no centro do Rio, o presidente interino da entidade, Alfredo Nunes, o secretário-geral Marco Antonio Teixeira e o diretor-técnico Virgílio Elíseo resolveram os últimos problemas para a realização da disputa.