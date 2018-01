CBF dá prejuízo de quase R$ 5 milhões Apesar do prejuízo líquido de R$ 4,9 milhões, 25 dos 27 presidentes das Federações Estaduais de Futebol aprovaram a prestação de contas, exercício de 2002, do presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, e ainda comemoraram o feito, hoje, na Granja Comary, em Teresópolis. Além do exame das contas, ficou decidido que o antigo prédio da entidade, no Centro, será vendido para a construção de uma nova sede, na Barra da Tijuca, e uma investida judicial contra a medida provisória de "moralização do futebol brasileiro" será orquestrada. A felicidade dos dirigentes está no fato de que em 2001 a CBF apresentou um prejuízo bruto de R$ 24,1 milhão contra R$ 22,7 deste ano. Ainda em 2002, a entidade obteve um lucro bruto de R$ 17,8 milhões, contra R$ 1,4 milhão do ano passado. Dentre as principais despesas da CBF estão os empréstimos de R$ 9,3 milhões às Federações Estaduais de Futebol e mais R$ 10,1 milhões aos clubes de futebol. Por um acordo, o montante será descontado dos pagamentos da venda dos direitos de transmissão das competições para a televisão, a que eles têm direito. Outra revés é o pagamento, depositado em juízo, de R$ 2 milhões à Receita Federal, originários de multas aplicadas. As principais receitas da entidade foram as cotas de patrocínios e os direitos pelas transmissões das partidas realizadas pela seleção brasileira: R$ 70,7 milhões e 14,3 milhões, respectivamente. No total, foram R$ 125, 5 milhões em receitas brutas contra R$ 85,3 milhões de 2001. A venda do antigo prédio da CBF, na rua da Alfândega, no Centro, chegou a provocar polêmica entre os participantes da Assembléia Geral, mas a promessa de que as federações receberão uma porcentagem acalmou os ânimos. O restante dos recursos arrecadados com a transação será direcionado para a construção da nova sede da entidade. O baixo nível das arbitragens no futebol brasileiro também foi assunto da reunião. Os dirigentes cobraram de Teixeira um posicionamento sobre a administração da Comissão Nacional de Arbitragem, presidida por Armando Marques. O dirigente ficou de estudar o assunto. Por fim, a MP editada para a moralização do futebol brasileiro voltou a ser questionada pelos dirigentes. Uma ação judicial contra a MP será impetrada.