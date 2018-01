CBF dá total apoio para Parreira A diretoria da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) reagiu com tranqüilidade à eliminação da seleção na Copa das Confederações. O presidente-interino, Nabi Abi Chedid, e o secretário-geral, Marco Antônio Teixeira, assistiram ao jogo do Brasil com a Turquia na sede da entidade. Lamentaram o empate e a desclassificação, mas deixaram claro que o técnico Carlos Alberto Parreira continua recebendo o apoio da CBF. "A seleção está numa nova fase de preparação, visando às eliminatórias do Mundial de 2006. É desagradável perder, o torcedor brasileiro não admite isso, mas o Parreira vai saber tirar lições da competição", disse Chedid. Marco Antônio gostou, sobretudo, da apresentação do Brasil no primeiro tempo e ficou irritado com a arbitragem, alegando que o juiz Markus Merk deixou de marcar um pênalti em Alex. Os dois dirigentes lembraram que Parreira não pôde levar para a França vários campeões do mundo e recentes revelações do futebol brasileiro. Chedid chegou até a minimizar o torneio. "O Brasil foi à Copa das Confederações mais para prestigiar a Fifa, se não fosse, você acha que a competição seria realizada?", prosseguiu o presidente. Perguntado se, logo após a partida, ele e Marco Antônio teriam discutido sobre a situação de Parreira, Chedid respondeu com objetividade. "Não conversamos sobre isso. Tínhamos coisas mais sérias para tratar."