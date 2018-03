CBF decide local e data das Eliminatórias A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) acertou nesta sexta-feira o calendário das quatro partidas pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2006, que a seleção realizará em 2003. No dia 7 de setembro o Brasil estréia contra a Colômbia, em Barranquilla. No dia 10 de setembro atua contra o Equador, em Manaus, no estádio Vivaldão. Já no dia 16 de novembro viajará para Lima, onde enfrenta o Peru. E termina o ano em Curitiba, ainda sem estádio escolhido, contra o Uruguai, no dia 19 de novembro.