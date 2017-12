CBF define árbitros da penúltima rodada Num campeonato marcado pela polêmica nas arbitragens, a escolha do árbitro de cada jogo ganha ainda mais importância. E, nesta quinta-feira à tarde, a Comissão de Arbitragem da CBF definiu, através de sorteio, os árbitros da penúltima rodada do Brasileirão, que pode definir o campeão. Todos os 11 jogos irão acontecer no domingo, às 16 horas. Mas a expectativa é mesmo com duas partidas, que podem definir o título: Corinthians x Ponte Preta, no Morumbi, e Inter x Palmeiras, no Beira-Rio. Para apitar a partida entre Corinthians e Ponte Preta, o árbitro será o sul-matogrossense Elvécio Zequetto, que venceu no sorteio o mineiro Álvaro Azeredo Quelhas. Já no jogo entre Internacional e Palmeiras, o trio de arbitragem será comandado pelo paranaense Evandro Rogério Roman. Com 3 pontos de vantagem sobre o Inter, o Corinthians precisa vencer a Ponte e ainda torcer para um tropeço do rival para assegurar o título com antecedência. Confira todos os árbitros da penúltima rodada do Brasileiro: Corinthians x Ponte Preta - Morumbi Árbitro: Elvécio Zequetto (MS) Internacional x Palmeiras - Beira-Rio Árbitro: Evandro Rogério Roman (PR) Atlético-MG x Vasco - Mineirão Árbitro: Sálvio Spinola Fagundes Filho (Fifa/SP) Santos x Botafogo - Vila Belmiro Árbitro: Giulliano Bozzano (DF) Fluminense x Juventude - São Januário Árbitro: Paulo Henrique de Godoy Bezerra (SC) Paraná x Cruzeiro - Pinheirão Árbitro: Carlos Eugênio Simon (Fifa/RS) Flamengo x Goiás - Volta Redonda Árbitro: Antônio Hora Filho (SE) Fortaleza x São Paulo - Castelão Árbitro: Jamir Carlos Garcez (DF) Atlético-PR x Paysandu - Arena da Baixada Árbitro: Fabrício Neves Corrêa (RS) São Caetano x Coritiba - Anacleto Campanella Árbitro: Leonardo Gaciba da Silva (Fifa/RS) Brasiliense x Figueirense - Boca do Jacaré Árbitro: Lourival Dias Lima Filho (BA)