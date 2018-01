CBF define árbitros da última rodada A Comissão de Árbitros da CBF realizou, nesta quinta-feira, o sorteio dos trios de arbitragem para os jogos da última rodada do Campeonato Brasileiro, que será realizada totalmente no domingo, a partir das 16h. Nas duas partidas que definirão o título, o sorteio provocou a inversão dos árbitros que apitaram os jogos de Corinthians (contra a Ponte Preta) e Internacional (contra o Palmeiras). Para comandar o confronto entre Goiás e Corinthians, em Goiânia, foi sorteado o paranaense Evandro Rogério Roman (Fifa), que apitou Inter x Palmeiras no último domingo. Em Curitiba, Coritiba x Internacional terá a arbitragem do sul-matogrossense Elvécio Zequetto, que comandou Corinthians x Ponte Preta. No jogo entre Palmeiras x Fluminense, no Palestra Itália, que decidirá a última vaga brasileira na Copa Libertadores da América, o árbitro será o paranaense Heber Roberto Lopes, da Fifa.