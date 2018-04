CBF define confrontos da primeira fase da Copa do Brasil de 2014

RIO - A CBF definiu nesta sexta-feira, em um hotel na Barra da Tijuca, no Rio, os 40 confrontos da primeira fase da Copa do Brasil de 2014. Como acontece tradicionalmente, conforme o regulamento do sorteio, os principais clubes do País terão duelos teoricamente mais simples, enfrentando equipes de menor expressão no cenário nacional. Vale lembrar que nesta primeira fase uma vitória por dois gols de diferença do visitante elimina o jogo de volta.

Com os quatro grandes paulistas fora da Libertadores pela primeira vez desde a edição de 1998, todos eles participarão da primeira rodada da Copa do Brasil. Maior campeão da competição no Estado, o Corinthians, que levantou o troféu em 1995, 2002 e 2009, terá pela frente na estreia o Bahia de Feira de Santana.

Vencedor do torneio em 1998 e 2012 e de volta à Série A do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras terá como adversário o Vilhena, de Rondônia. Já o Santos, campeão em 2010, estreia contra o Mixto, do Mato Grosso, enquanto o São Paulo, que ainda busca seu primeiro título desta competição, terá pela frente o CSA, de Alagoas.

Entre os grandes cariocas, destaque para o duelo caseiro entre o Vasco, rebaixado à Série B do Brasileiro, e o Resende. Já o Fluminense, salvo da queda para a segunda divisão após o julgamento do STJD, estreará no torneio contra o Horizonte, do Ceará.

Talvez o confronto mais difícil entre os grandes tenha ficado com o Internacional, que enfrentará o tradicional Remo, do Pará. Os outros confrontos envolvendo clubes da primeira divisão nacional são: Villa Nova-MG x Bahia; Londrina x Criciúma; Plácido de Castro-AC x Figueirense; Brasília x Sport; Real Noroeste-ES ou Rio Branco-AC x Chapecoense; J. Malucelli-PR x Vitória; e Botafogo-PB x Goiás.

Além dos 81 clubes que participaram do sorteio nesta sexta-feira, outros seis ainda entrarão no decorrer da competição. Como já aconteceu em 2013, os times que disputam a Libertadores entrarão no torneio nacional somente nas oitavas de final. São eles: Atlético-MG, Cruzeiro, Grêmio, Atlético-PR, Botafogo e Flamengo.

Confira todos os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil:

Horizonte-CE x Fluminense-RJ

Remo-PA x Internacional-RS

Mixto-MT x Santos-SP

CSA-AL x São Paulo-SP

J. Malucelli-SC x Vitória-BA

Goiás-GO x Botafogo-PB

Vilhena-RO x Palmeiras-SP

Coritiba-PR x Cene-MS

Bahia de Feira de Santana-BA x Corinthians-SP

Resende-RJ x Vasco-RJ

Juazeiro-BA x Tupi-MG

Barbalha-CE x Cuiabá-MT

Caldense-MG x Duque de Caxias-RJ

Interporto-TO x Sampaio Corrêa-MA

Novo Hamburgo-RS x Joinville-SC

Lagarto-SE x Santa Cruz-PE

Brasiliense-DF x Princesa dos Solimões-AM

São Luiz-RS x Nacional-AM

Tombense-MG x Treze-PB

Paragominas-PA x ASA-AL

Maranhão-MA x Paysandu-PA

Goianésia-GO x Barueri-SP

Lajeadense-RS x Bragantino-SP

São Bernardo-SP x Paraná-PR

Santos-AP x América-MG

Boavista-RJ x América-RN

Chapecoense-SC x vencedor de Rio Branco-AC ou Real Noroeste-ES

Santa Rita-AL x Guarani-SP

Desportiva-ES x ABC-RN

Naviraiense-MS x Avaí-SC

Brasília-DF x Sport-PE

Plácido de Castro-AC x Figueirense-SC

Londrina-PR x Criciúma-SC

Náutico-RR x Ponte Preta-SP

Villa Nova-MG x Bahia-BA

Flamengo-PI x Atlético-GO

Portiguar-RN x Portuguesa-SP

Parnahyba-SE x Ceará-CE

Sergipe-SE x Náutico-PE

* os times no lado esquerdo fazem o jogo de ida em casa