CBF define critérios da Sul-Americana A Copa Sul-Americana de 2004 terá a participação de 12 equipes brasileiras. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu nesta sexta-feira o critério para a composição dessas vagas. Quatro delas serão destinadas aos clubes do País em melhor posição no ranking da Conmebol. As oito restantes ficarão com os oito primeiros do atual Campeonato Brasileiro. Se entre os melhores do Brasileiro estiver alguma equipe escolhida pela posição no ranking da Confederação Sul-Americana, a vaga ficará com o 9º colocado do campeonato nacional. E assim por diante.