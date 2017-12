CBF define datas das finais da Série C A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou oficialmente na tarde de sexta-feira a tabela do quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série C. Os quatro remanescentes na competição, dois paulistas e dois paraibanos, se enfrentam todos contra todos, em turno e returno, e os dois melhores garantem vaga na Série B do próximo ano. A primeira rodada acontece na próxima quinta-feira, dia 20 de novembro, com os times de São Paulo recebendo os clubes da Paraíba. Às 20 horas, o Santo André enfrenta o Campinense no estádio Bruno José Daniel, no ABC paulista, com transmissão ao vivo da Rede Vida de Televisão. Às 20h30 , o Ituano joga com o Botafogo no estádio Novelli Júnior, em Itu.