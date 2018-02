CBF define datas de 3 jogos remarcados A CBF confirmou nesta sexta-feira as novas datas dos 3 últimos jogos que faltavam ser remarcados, dos 11 que foram anulados pelo STJD por causa do árbitro Edílson Pereira de Carvalho. Assim, a tabela do Campeonato Brasileiro está refeita depois do escândalo na arbitragem. São Paulo x Corinthians e Fluminense x Brasiliense serão disputados no dia 24 de outubro, ambos às 20h30. E o jogo Internacional x Coritiba acontece no dia 28 de outubro, também às 20h30. As outras 8 partidas do campeonato que foram apitadas por Edílson Pereira de Carvalho, que também acabaram sendo anuladas, já tinham sido remarcadas anteriormente. Veja como ficou a tabela do Brasileirão