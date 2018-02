CBF define datas de jogos anulados A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) agiu rápido e já definiu as datas para a realização dos jogos anulados neste domingo pelo STJD por terem tido o resultado manipulado pelo árbitro Edílson Pereira de Carvalho. Oito jogos serão realizados nos dias 12 e 19 de outubro. Os outros três vão ser marcados de acordo com o andamento da Copa Sul-Americana. Todos os jogos serão realizados com portões abertos. Veja as novas datas: 12/10 (quarta-feira)- às 16 horas: Vasco x Figueirense Cruzeiro x Botafogo Santos x Corinthians Juventude x Fluminense 19/10 (quarta-feira) - às 20h30: Vasco x Botafogo Juventude x Figueirense Paysandu x Cruzeiro Ponte Preta x São Paulo Obs.: os jogos restantes (São Paulo x Corinthians, Fluminense x Brasiliense e Internacional x Coritiba) serão programados em função do andamento da Copa Sul-Americana.