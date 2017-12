CBF define jogos da Copa do Brasil O Corinthians não teve sorte e vai disputar em casa, contra o Cruzeiro, a primeira partida das oitavas-de-final da Copa do Brasil, no dia 13. A equipe paulista decidirá seu futuro na competição, no segundo confronto, atuando no Mineirão, no dia 03 de abril. Já o São Paulo foi mais feliz no sorteio realizado nesta sexta-feira à tarde na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Centro do Rio, e terá a oportunidade de decidir a classificação na segunda partida, atuando no Morumbi, no dia 3 de abril. O primeiro confronto contra Vitória ou Figueirense (que ainda disputam uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil) acontece no dia 28 em Salvador ou Florianópolis. Nos outros dois sorteios realizados, o Internacional-RS enfrenta o vencedor de Atlético-MG ou Sport, no dia 28, em Belo Horizonte ou Recife. No dia 3 de abril, decide a vaga em Porto Alegre. Já o Brasiliense enfrenta o Confiança no dia 13 em Aracaju e, no dia 3 de abril, atua em casa.