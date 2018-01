CBF define local de estreia do Fluminense na Copa do Brasil

A CBF definiu nesta segunda-feira o local de estreia do Fluminense na Copa do Brasil. O time carioca vai enfrentar a Caldense no estádio Ronaldo Junqueira, em Poços de Caldas (MG). O horário e a data do duelo já estavam definidos: 19h30 do dia 31 deste mês. Na Copa do Brasil, a primeira fase é disputada em apenas um jogo.

+ Boavista leva jogo com o Inter pela Copa do Brasil para Cascavel

A CBF também divulgou os locais de estreias de outros quatro equipes. O Náutico vai visitar o Cordino no estádio Castelão, em São Luís (MA), no mesmo dia, mas às 21h30. Já o Bragantino vai enfrentar o Nova Iguaçu no estádio Jânio Moraes, na cidade fluminense, também no dia 31, às 16 horas.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A primeira fase da Copa do Brasil terá 40 duelos, definidos em apenas um jogo - os visitantes se classificam em caso de empate. A abertura será no dia 30 de janeiro, terça-feira da próxima semana, com duas partidas: Vitória da Conquista x Boa e Caxias x Atlético-PR.