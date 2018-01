CBF define mandos da Copa do Brasil A CBF definiu nesta segunda-feira, em sorteio na sede da entidade, o mando de campo das partidas das oitavas-de-final da Copa do Brasil. A Ponte Preta chegou a um acordo com Remo do Pará e jogará na próxima quinta-feira, às 20h30, no estádio Evandro de Almeida, em Belém do Pará. O jogo de volta será dia 2 de maio, no estádio do Canindé. A Portuguesa jogará a primeira partida com o Atlético Paranaense, no estádio Couto Pereira. O jogo de volta será no Canindé, dia 9 de maio. A CBF, que determinou os dias 2 (jogos de ida) e 9 de maio (jogos de volta), irá realizar novo sorteio dos mandos de campo das partidas entre Corinthians e o vencedor de Sport Recife e Flamengo do Piauí e São Paulo com o Vitória da Bahia. A CBF quer evitar coincidência de datas. De acordo com o artigo 8 das Normas Especiais da Copa do Brasil, se duas equipes de uma mesma cidade ou estado se classificarem para qualquer uma das fases da competição, o mando de campo da primeira partida será sorteado para uma delas, a critério do departamento técnico da CBF. Se o Corinthians for sorteado para jogar a primeira partida em casa, o São Paulo automaticamente jogará fora contra o Vitória. Neste caso, o time baiano atuará em casa, e assim sucessivamente. O Flamengo jogará em casa, a primeira partida contra o Juventude do Rio Grande do Sul, mas esbarra em um problema. O Maracanã não poderá ser utilizado, dia 2 de maio, porque será palco de um show de rock. A partida deverá ser realizada no estádio do América, em Edson Passos, na Baixada Fluminense ou em Moça Bonita, na zona oeste do Rio. O clube carioca estuda a possibilidade de jogar a primeira partida, em Caxias do Sul, no interior gaúcho. Os demais jogos serão os seguintes: Goiás x Coritiba (jogo de ida, dia 02/05, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, volta, dia 09/05, no Couto Pereira, em Curitiba); Fluminense x Grêmio/Santa Cruz( ida, 02/05, no Maracanã, volta, dia 09/05, em Porto Alegre ou Recife); Bahia x vencedor de Internacional/RS ou Fortaleza/CE, ida, dia 2/05, volta 9/05, em Salvador ou Porto Alegre.