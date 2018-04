CBF define mandos de campo da terceira fase da Copa do Brasil

RIO - A CBF sorteou na tarde desta segunda-feira, na sede da entidade, no Rio, os mandos dos confrontos da terceira fase da Copa do Brasil. O sorteio definiu os mandantes de dez partidas de ida e volta da competição nacional, que serão disputadas em quatro diferentes datas: os dias 3, 10, 17 e 24 de julho.

O sorteio definiu que apenas três dos nove times da Série A do Campeonato Brasileiro que estão neste estágio da competição terão a vantagem de fazer o jogo de volta em casa. São eles: Flamengo, Criciúma e Atlético-PR. Do lado de seus torcedores, o time rubro-negro decidirá sua classificação diante do ASA, a equipe catarinense pegará o Salgueiro e o clube paranaense terá pela frente o Naviraiense.

Já Internacional, Goiás, Ponte Preta, Botafogo, Cruzeiro e Santos, outros seis times da elite nacional, iniciarão o mata-mata da terceira fase em casa respectivamente contra América-MG, ABC, Nacional-AM, Figueirense, Atlético-GO e Crac-GO.

A outra partida da terceira fase da Copa do Brasil envolverá Fortaleza e Luverdense, ambos hoje figurando na Série C do Campeonato Brasileiro, sendo que a equipe do Mato Grosso fará a partida de volta em seus domínios.

A Copa do Brasil só voltará a ser disputada em julho por causa da pausa que o calendário do futebol do País terá por causa da Copa das Confederações, marcada para acontecer entre 15 e 30 de junho, em solo nacional. As datas, horários e locais de cada confronto desta próxima fase da competição serão anunciados em breve pela CBF.

Confira como ficou a ordem das partidas da terceira fase da Copa do Brasil:

JOGOS DE IDA

ASA-AL x Flamengo

Internacional x América-MG

Goiás x ABC-RN

Salgueiro-PE x Criciúma

Ponte Preta x Nacional-AM

Botafogo x Figueirense

Cruzeiro x Atlético-GO

Naviraiense-MS x Atlético-PR

Santos x Crac-GO

Fortaleza x Luverdense-MT

JOGOS DE VOLTA

Flamengo x ASA-AL

América-MG x Internacional

ABC-RN x Goiás

Criciúma x Salgueiro-PE

Nacional-AM x Ponte Preta

Figueirense x Botafogo

Atlético-GO x Cruzeiro

Atlético-PR x Naviraiense-MS

Crac-GO x Santos

Luverdense-MT x Fortaleza