CBF define ordem dos jogos das quartas da Copa do Brasil A CBF definiu nesta quinta-feira a ordem dos jogos das quartas-de-final da Copa do Brasil. As datas ainda não foram marcadas, mas devem ser anunciadas logo após a partida entre Corinthians e Náutico, o último confronto pela fase oitavas-de-final. O vencedor do duelo no Pacaembu, que será na noite desta quinta-feira, pegará o Figueirense, em casa. A segunda partida será em Santa Catarina, no Estádio Orlando Scarpelli. O Corinthians é o único clube de São Paulo que ainda disputa o torneio. Já o Fluminense jogará a primeira contra o Atlético Paranaense em casa, enquanto o Botafogo enfrentará o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, no primeiro duelo entre os times pelas oitavas. Surpresas da competição, Brasiliense e Ipatinga abrem o mata-mata em Brasília.