CBF define prêmio por vaga na Copa A CBF decidiu nesta quinta-feira pagar em Brasília a premiação aos jogadores da Seleção Brasileira em caso de classificação antecipada para a Copa do Mundo de 2006. Numa reunião entre o presidente da entidade, Ricardo Teixeira, e o elenco de Carlos Alberto Parreira optou-se pelo pagamento integral da premiação pelo objetivo conseguido. O supervisor Américo Faria, quem cuida desses assuntos, não quis revelar o valor da bolada. Estima-se algo em torno de US$ 30 mil, sendo proporcional ao número de jogos que cada atleta fez ao longo da competição. Quem jogou mais, ganha mais. As partidas contra a Bolívia e a Venezuela, que ainda faltariam no torneio, também seriam contadas como vitórias. A Seleção Brasileira trabalha premiação no mesmo sistema adotado por muitos clubes do País. Existe um ´bicho´ por vitória em que metade do valor é distribuído imediatamente ao elenco reunido, e a outra metade é depositada numa conta corrente administrada pela CBF. Esse dinheiro guardado só é repassado ao grupo após a conquista da vaga em disputa, mesmo para atletas que fizeram apenas uma partida e já não fazem mais parte do elenco. Nas duas últimas Eliminatórias disputadas pelo Brasil (Copa de 1994 e Copa de 2002), o pagamento foi feito após a rodada de encerramento da competição. Em 93, após vencer o Uruguai. E em 2001, depois da vitória contra a Venezuela. Para o capitão Cafu, o dinheiro é insignificante para o que representa a participação do Brasil numa Copa do Mundo. "O prêmio é a nossa menor preocupação aqui. Não pensamos nem estamos preocupados com isso. Nossa cabeça não está na premiação, mas sim em disputar mais um jogo pela Seleção e estar na próxima Copa do Mundo", comentou o capitão. Ronaldo tem por princípio assumido desde que chegou à Seleção doar todos os seus prêmios a entidades carentes, hospitais e instituições filantrópicas. Para a CBF, trata-se de uma premiação apenas simbólica, que representa o objetico alcançado. Roberto Carlos chegou a dizer que o Real Madrid paga prêmios de até 50 mil euros por cada fase alcançada na Copa dos Campeões da Europa - esse sim um ´bicho´ bem mais gordo.