CBF define próxima fase da Série C Em sorteio realizado na tarde desta segunda-feira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou os mandos de campo das oitavas-de-final do Campeonato Brasileiro da Série C. Os jogos de ida da quarta fase serão realizados no próximo domingo, dia 2. A volta foi confirmada para o dia 5. Com isso, o meio desta semana será utilizado para que as duas partidas atrasadas da terceira fase sejam disputadas. O Cene-MS venceu o Confiança-SE por 2 a 0 e se garante até com uma derrota por um gol de diferença. No outro, o Tupi-MG goleou o Americano -RJ e também pode perder, mas por dois gols, que segue na briga pelo título da competição. Curiosamente, nesta fase, dois times de um mesmo grupo podem garantir classificação. Como os sete campeões de cada grupo garantirão vaga nas quartas-de-final, o oitavo integrante sairá de acordo com um índice técnico em que terá a somatória da média de pontos da primeira fase mais os pontos obtidos na segunda, terceira e quarta fases. Até o momento a melhor equipe é o time gaúcho do RS, seguida por CFZ-DF e Bragantino-SP. Confira os confrontos da quarta fase: Grupo 71 - Tuna Luso-PA x Imperatriz-MA Grupo 72 - Campinense-PB x Itapipoca-CE Grupo 73 - Botafogo-PB x Confiança-SE ou Cene-MS Grupo 74 - Palmas-TO x CFZ-DF Grupo 75 - Bragantino-SP x Tupi-MG ou Americano-RJ Grupo 76 - Cabofriense-RJ x Santo André-RJ Grupo 77 - Ituano-SP x RS-RS