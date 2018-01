CBF define times para Sul-Americana A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu, nesta quarta-feira, a relação de seis times brasileiros que vão disputar a Copa Sul-Americana, a ser realizada no segundo semestre, no lugar da extinta Mercosul. Os escolhidos foram os times mais bem classificados do último Brasileiro: Santos, Corinthians, Grêmio, Fluminense, São Paulo e São Caetano. A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) deu, ao Brasil, o direito de pôr mais duas equipes na competição, por causa do título conquistado na Copa do Mundo da Coréia do Sul e do Japão. A CBF pediu, então, que a Conmebol lhe informasse quais são as duas equipes que se encontram em melhor situação no ranking do continente, além das seis já definidas, para preencher as duas vagas restantes. Juventude e Atlético-MG, que ficaram entre os oito no Brasileiro do ano passado, estão pleiteando um lugar no torneio sul-americano, que será rentável aos clubes. Santos e Corinthians saíram no lucro após a boa participação em 2002, porque disputam, também, a Copa Libertadores, além dos campeonatos no Brasil.