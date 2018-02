CBF define vagas da Copa do Brasil A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu nesta quarta-feira que clubes vão ocupar as vagas restantes da Copa do Brasil, que será disputada a partir de 16 de fevereiro. O São Caetano, como último campeão paulista, e o Guarani, pela posição no ranking nacional, estão confirmados, conforme antecipou a Agência Estado. O Ituano também foi premiado com indicação, por ter sido o terceiro colocado na Copa da Federação Paulista de Futebol. Outra vaga ficou com o América-RJ, pela classificação no Campeonato Carioca. Havia ainda outras pendências. Uma vaga reservada para Minas Gerais foi oferecida para o Ipatinga, vencedor da Taça MG. O Bahia substituirá a Catuense, que desistiu de participar da competição. O mesmo ocorrerá no Rio Grande do Sul, com o Juventude, que ocupará a vaga do Glória.