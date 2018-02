CBF deixa brecha para negociações O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, assegurou nesta quarta-feira que não vai ser curvar a pressões dos clubes e nesta quinta assinará a resolução que permitirá a transferência de atletas para clubes estrangeiros somente ao final do Campeonato Nacional e, em casos "excepcionais", no mês de julho. A intenção do dirigente é a de impedir o êxodo de jogadores durante a principal competição do País, até que o calendário do Brasil esteja uniformizado com o europeu, em 2006. "Não vai ter subterfúgio. A CBF é quem avaliza as negociações e no mês de julho somente terá autorização aqueles casos excepcionalíssimos", disse Teixeira, que afirmou ter o respaldo da Fifa para a medida. "Vamos analisar cada caso para a transferência. E, para vender, cada clube terá que se explicar muito bem." Teixeira explicou que sua principal intenção ao assinar a resolução será a de impedir a queda do nível técnico do Brasileiro. Lembrou que, após a passagem da competição para a disputa por pontos corridos, os clubes têm começado a o evento com um time e terminado com outro, por sempre vender seus principais jogadores ao transcorrer dos confrontos. Sobre o amistoso contra o Haiti, no dia 18 de agosto, o presidente da CBF afirmou que levará os principais jogadores da seleção à disputa. O dirigente contou que na próxima semana, autoridades do governo brasileiro, além de um representante da entidade, irão a Porto Príncipe para analisar tecnica e logisticamente a viabilização do amistoso. Quanto às dívidas dos clubes nacionais com o governo brasileiro, Teixeira frisou que o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, propôs uma série de medidas para resolver os problemas financeiros. Assegurou que uma das soluções será a criação de um novo programa de refinanciamento fiscal, para os problemas tributários.