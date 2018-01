CBF: deputado denuncia crime eleitoral O deputado Jurandil Joarez (PMDB-AP) disse hoje que a CBF cometeu crime eleitoral, de acordo com a lei 9.504/97, quando fez doações de campanhas eleitorais após a realização das eleições. Em 9 de outubro de 98 a CBF doou R$ 50 mil para a campanha do deputado Carlos Santana (PT-RJ). No dia 30 de outubro R$ 32.500,00 foram depositados na conta da campanha do candidato Antonio Aquino Lopez. Ainda de acordo com Joarez a CBF não poderia fazer doações "porque ao contrário do que afirma o sr. Ricardo Teixeira a CBF é uma associação civil, de direito privado, sem fins lucrativos." Na apresentação dos trabalhos da comissão, Ricardo Teixeira disse que houve uma mudança nos estatutos da CBF transformando a entidade em empresa, mas Jurandil Joarez não encontrou alterações nos estatutos da CBF.