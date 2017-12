CBF desmembra tabela e Corinthians será 1º grande a estrear na Copa do Brasil

A CBF anunciou nesta quinta-feira à noite, em seu site oficial, a tabela desmembrada de jogos da primeira fase da Copa do Brasil, com datas, horários e locais dos confrontos. E o primeiro time entre os gigantes do futebol brasileiro a estrear em partida já eliminatória por uma vaga no estágio seguinte da competição será o Corinthians.

O clube paulista irá jogar no dia 8 de fevereiro, contra a Caldense, em Poços de Caldas (MG), às 21h45. Pelo novo regulamento da competição, na primeira fase, cujas vagas são definidas em duelo único, o visitante que conquistar um empate garante classificação.

Outros dois gigantes do futebol brasileiro, Vasco e São Paulo irão estrear na Copa do Brasil no dia 9 de fevereiro. O time carioca terá pela frente o Santos-AP, às 21 horas, em Macapá, enquanto a equipe tricolor enfrentará o Moto Club, às 21h30, no Castelão, em São Luís (MA).

Na semana seguinte, em 15 e 16 de fevereiro, a primeira fase da competição será completada com outra grande leva de confrontos. E outros três times de grande tradição no futebol brasileiro irão estrear no primeiro destes dias, todos atuando às 21h45. Um deles será o Cruzeiro, que pega o Volta Redonda no Raulino de Oliveira, na casa do rival. Já o Fluminense medirá forças com o Globo-RN, na Arena das Dunas, em Natal, enquanto o Internacional, recém-rebaixado à Série B do Brasileiro, fará a sua estreia contra o Princesa do Solimões-AM, na Arena Amazônia, em Manaus.

No dia 16, destaque para a estreia do Bahia, que acaba de garantir retorno à elite nacional e atua fora de casa diante do Sergipe, às 21h30, em Aracaju.

Nesta primeira fase serão 80 times em campo em 40 jogos eliminatórios, sendo que entrarão direto nas oitavas de final as oito equipes brasileiras que jogarão a Copa Libertadores de 2017 (Palmeiras, Santos, Flamengo, Atlético-MG, Botafogo, Atlético-PR, Grêmio e Chapecoense), o campeão da Série B (Atlético-GO), o campeão da Copa do Nordeste (Santa Cruz) e o campeão da Copa Verde (Paysandu). Na segunda fase as vagas também serão definidas por meio de jogo único, mas desta vez em caso de empate a determinação da classificação ocorrerá com disputa por pênaltis.