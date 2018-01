CBF detalha tabela e confirma 'estreia' do Corinthians às 11 horas

A CBF divulgou nesta sexta-feira a tabela detalhada do Campeonato Brasileiro entre as rodadas 21 e 26. E a novidade foi a definição do primeiro jogo do Corinthians às 11 horas nesta edição da competição.

A "estreia" do time paulista nas manhãs de domingo será no dia 13 de setembro, contra o Joinville, ameaçado de rebaixamento, no Itaquerão, na capital paulista. O duelo será válido pela 25ª rodada, já na segunda metade do campeonato.

O Corinthians era um dos poucos times que ainda não haviam jogado neste horário, que é uma novidade da atual edição do Brasileiro e vem agradando ao público. O horário começou como teste nas primeiras rodadas, mas acabou sendo incorporado pela CBF diante da aprovação dos torcedores.

Atualmente as rodadas do Brasileirão contam com duas partidas às 11 horas de domingo. O Flamengo, outro time conhecido pela força da torcida, ainda não disputou jogos neste novo horário.