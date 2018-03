CBF deve pagar taxas de arbitragem Durante o sorteio dos árbitros para a rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o presidente da Comissão de Árbitros da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Armando Marques, disse que a entidade estava interessada em resolver o impasse quanto ao não-pagamento dos árbitros da Série A, pelos clubes mandantes de campo, logo após a realização dos jogos. Pouco depois, um diretor da CBF disse que a questão já estava definida: a confederação passaria a pagar as taxas de arbitragem. Embora a informação não esteja confirmada oficialmente, sabe-se que a CBF estuda a hipótese de voltar a cobra uma taxa de 5% do borderô de cada partida, como fazia até 1989, e desse valor tirar o referente ao pagamento dos árbitros. Pelo Estatuto de Defesa do Torcedor, o responsável pela organização da competição é que tem de arcar com as taxas. Armando Marques inovou no sorteio, listando três trios de arbitragem diferentes para cada jogo da rodada da Série B. Para Londrina x Portuguesa, sexta-feira, no Estádio do Café, o árbitro será Elvécio Zequetto (MS). Palmeiras x CRB, no sábado, no Parque Antártica, vai ser dirigido por Luís Antonio da Silva Santos (RJ); e Antonio Buaiz Filho (ES) vai apitar Botafogo x Brasiliense, também no sábado, em Caio Martins.