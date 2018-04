CBF deve votar em Blatter na eleição da Fifa, indica Del Nero

Marco Polo Del Nero não confirmou com todas as letras, mas deu a entender que a CBF votará pela reeleição do presidente Joseph Blatter ao comando da Fifa, na votação realizada na tarde desta sexta-feira em Zurique, na Suíça.

Del Nero deixou a cidade ainda na última quinta-feira, mas deixou dois representados no congresso da entidade: Mauro Carmélio, presidente da federação cearense, e André Pitta, da federação goiana. Como delegados da CBF, a tendência é de que o voto da entidade seja destinado a Blatter.

"Deixamos um representante lá para votar de acordo com a Conmebol. A Conmebol vota em bloco. Quando existem mais de seis votos, os outros quatro acompanham os demais. Eu deixei (Zurique) e pedi que nossos delegados acompanhem (a votação)", declarou Del Nero.

A Fifa manteve a eleição para presidente para a manhã desta sexta-feira, apesar do escândalo envolvendo seus dirigentes, que provocou a prisão de sete pessoas na Suíça, entre eles José Maria Marin, ex-presidente da CBF.

Blatter continua favorito a seguir na presidência da Fifa, mas sua vantagem na busca pelo quinto mandato já não é tão confortável. O seu adversário na disputa é o príncipe jordaniano Ali bin Al Hussein.