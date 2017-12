CBF discute Série B de 2004 nesta 6ª O Conselho Técnico dos Clubes da Série B do Campeonato Brasileiro se reúne nesta sexta-feira na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para discutir detalhes da competição de 2004. Entre os assuntos em pauta, a forma de disputa da Série B do próximo ano, critérios de divisão das rendas líquidas e valor mínimo dos ingressos. O presidente da Futebol Brasil Associados, Peter Silva, esteve reunido por várias horas nesta quinta-feira com dirigentes de clubes e da CBF, mas não quis dar declarações sobre o encontro. A Série B de 2004 deve perder em interesse por causa da classificação de Palmeiras e Botafogo à Série A e da ausência de uma equipe de porte nacional no torneio. Este ano, caíram para a Segunda Divisão Bahia e Fortaleza.