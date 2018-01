CBF divulga a tabela da Copa do Brasil Com a participação de Santo André, Santos, São Caetano, Guarani e Ituano, o departamento técnico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) revelou nesta sexta-feira a tabela da Copa do Brasil, que terá nos dias 15 e 22 de fevereiro suas rodadas iniciais de ida. A previsão é a de que a competição seja interrompida no dia 17 de maio, por causa da realização Copa do Mundo da Alemanha. Na ocasião, os dois finalistas serão conhecidos e decidirão título em 19 e 26 de julho. Todos os cinco clubes paulistas estréiam atuando na casa do adversário. No dia 15 jogam: Potiguar (RN) x Santo André; Sergipe x Santos, e Estrela (ES) x Guarani. Já no dia 22: Cabofriense (RJ) x São Caetano, além de 15 d Novembro (RS) x Ituano. Os quatro grandes clubes cariocas que participam da Copa do Brasil fazem os confrontos: Operário (MS) x Botafogo e Botafogo (PB) x Vasco, ambos no dia 15. Já ASA x Flamengo e Operário (MT) x Fluminense se enfrentam no dia 22.