CBF divulga a tabela da Série C 2005 A CBF divulgou nesta quarta-feira o regulamento e tabela da Série C do Campeonato Brasileiro. Neste ano, a fórmula de disputa e o total de participantes não muda: são 64 times, divididos em 16 grupos regionalizados com quatro times cada, na primeira fase, com os dois primeiros se classificando para a fase seguinte. A partir daí os jogos são no sistema eliminatório (ida e volta), sendo que os quatro vencedores das quartas-de-final formarão o quadrangular final, com os dois primeiros colocados garantindo o acesso para a Série B de 2006. O torneio começa no dia 31 de julho e a última rodada do quadrangular final está prevista para 20 de novembro. Os times poderão inscrever jogadores até o último dia útil anterior à primeira partida na terceira fase do campeonato (oitavas-de-final). A tabela completa está disponível no site da entidade (www.cbfnews.com.br). Até o momento, são 49 times definidos na competição, mas restam 21 vagas abertas. É que Adesg-AC, ASA-AL, Campinense-PB, Moto Clube-MA, Piauí-PI e Treze-PB também estão classificados para o torneio, mas ainda não sabem qual o grupo que pertencem, pois as federações de seus estados não determinou se ocupam a vaga de primeiro ou o segundo representante. E alguns times já desistiram da competição, como o 15 de Campo Bom, do Rio Grande do Sul (o Glória é o substituto). Confira os times participantes, de acordo com o grupo na primeira fase: Grupo 1 - Acre 1* e 2*, Grêmio Coariense-AM e Nacional-AM; Grupo 2 - Mato Grosso 1* e 2*, Rondônia 1* e São Raimundo-PA; Grupo 3 - Abaeté-PA, Remo-PA, Roraima 1* e São José-AP; Grupo 4 - Maranhão 1* e 2*, Piauí 1* e Tocantinópolis-TO; Grupo 5 - Ferroviário-CE, Icasa-CE, Piauí 2* e Serrano-PE; Grupo 6 - Alagoas 2*, América-RN, Paraíba 2* e Vitória-PE; Grupo 7 - ABC-RN, Alagoas 1*, Assu-RN e Paraíba 1*; Grupo 8 - Bahia 1*, Ipitanga-BA, Itabaiana-SE e Sergipe-SE; Grupo 9 - Americano-RJ, Espírito Santo 1* e 2* e Ipatinga-MG; Grupo 10 - Atlético Sorocaba-SP, Madureira-RJ, Mogi Mirim-SP e Portuguesa Santista-SP; Grupo 11 - Cene-MS, Cianorte-PR, Londrina-PR e Operário-MS; Grupo 12 - Ceilândia-DF, Distrito Federal 2*, Inhumense-GO e Mineiros-GO; Grupo 13 - América-SP, Ituiutaba-MG, Rio Branco-SP e União São João-SP; Grupo 14 - América-MG, Cabofriense-RJ, Villa Nova-MG e Volta Redonda-RJ; Grupo 15 - Adap-PR, Iraty-PR, Joinville-SC e Rio Grande do Sul 2*; Grupo 16 - Glória-RS, Atlético Ibirama-SC, Rio Grande do Sul 3* e Santa Catarina 3*. Com asterisco (*) os estados que não definiram seus representantes.