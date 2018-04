CBF divulga datas das semifinais da Série C

O primeiro jogo do duelo entre ASA e Icasa está marcado para o próximo domingo, às 18 horas, em Arapiraca (AL). A partida de volta será realizada no domingo seguinte, dia 30, às 18h30, em Juazeiro do Norte, no interior do Ceará.

No outro confronto, que envolve América-MG e Guaratinguetá, o jogo de ida acontece também no próximo domingo, às 16 horas, no Vale do Paraíba. O jogo de volta, por sua vez, também está marcado para o dia 30, às 16 horas, em Belo Horizonte.

As semifinais serão disputadas nos moldes das quartas de final, com jogos de ida e volta e gol fora qualificado. A única vantagem de Icasa e América-MG é decidir o segundo jogo em casa.