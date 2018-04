CBF divulga finalistas do Craque Brasileirão 2007

O técnico Dunga e o auxiliar técnico Jorginho, da seleção brasileira, anunciaram nesta quinta-feira os finalistas do prêmio Craque Brasileirão 2007, que será entregue pela CBF após o encerramento do Campeonato Brasileiro - no dia 3 de dezembro, em evento no Rio. Três jogadores concorrem em cada uma das 11 categorias - de goleiro a atacante. Os árbitros e treinadores também participam. Já o prêmio de melhor atleta do Nacional ficará entre Acosta (Náutico), Rogério Ceni (São Paulo) e Valdívia (Palmeiras). O escolhido receberá um troféu na categoria Ouro, o segundo ficará com a Prata e o terceiro o Bronze. O destaque entre as posições fica para os goleiros, todos de clubes paulistas: Rogério Ceni (São Paulo), Diego Cavalieri (Palmeiras) e Felipe (Corinthians). Confira a lista dos atletas indicados ao Craque Brasileirão 2007: Goleiro Rogério Ceni (São Paulo) Diego Cavalieri (Palmeiras) Felipe (Corinthians) Lateral-direito Coelho (Atlético-MG) Joílson (Botafogo) Leonardo Moura (Flamengo) Zagueiro direito Breno (São Paulo) Fábio Luciano (Flamengo) Thiago Silva (Fluminense) Zagueiro esquerdo Alex silva (São Paulo) Miranda (São Paulo) Juninho (Botafogo) Volante direito Hernanes (São Paulo) Maldonado (Santos) Pierre (Palmeiras) Lateral-esquerdo André Santos (Figueirense) Juan (Flamengo) Kléber (Santos) Volante esquerdo Martinez (Palmeiras) Richarlyson (São Paulo) Rodrigo Souto (Santos) Meia-direita Diego Souza (Grêmio) Ibson (Flamengo) Paulo Baier (Goiás) Meia-esquerda Jorge Wagner (São Paulo) Thiago Neves (Fluminense) Valdivia (Palmeiras) Atacante Acosta (Náutico) Dagoberto (São Paulo) Leandro Amaral (Vasco) Atacante 2 Aloísio (São Paulo) Dodô (Botafogo) Josiel (Paraná) Treinador Caio Júnior (Palmeiras) Joel Santana (Flamengo) Muricy Ramalho (São Paulo) Craque do Brasileirão Acosta (Náutico) Rogério Ceni (São Paulo) Valdivia (Palmeiras) Craque da Torcida Felipe (Corinthians) Rogério Ceni (São Paulo) Valdívia (Palmeiras) Revelação Breno (São Paulo) Felipe (Corinthians) Hernanes (São Paulo) Árbitro Héber Roberto Lopes (PR) Leonardo Gaciba (RS) Paulo César Oliveira (SP)