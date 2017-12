CBF divulga lista de participantes da Copa do Brasil e detalha sorteio

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) revelou oficialmente nesta sexta-feira a lista dos 80 clubes que vão participar da primeira fase da Copa do Brasil e aproveitou para detalhar somo será o sorteio da competição, na próxima segunda-feira. Assim como no ano passado, os times mais bem colocados no ranking da CBF vão enfrentar na primeira rodada rivais de escalão intermediário.

As 80 equipes foram divididas em oito potes, representados pelas letras de A até H, a partir da colocação deles no ranking. Os 10 primeiros, do pote A, serão sorteados para enfrentar times do pote E, que tem times entre o 66.º e o 81.º lugares do ranking. Assim, os grandes do País podem estrear na Copa do Brasil contra clubes tradicionais como Remo ou Brasil de Pelotas, que subiu para a Série B.

Estão no Grupo A: Cruzeiro, Santos, Flamengo, Fluminense, Vasco, Atlético-PR, Botafogo, Coritiba, Goiás e Figueirense. Os times do pote B (Ponte Preta, Bahia e Sport, entre outros) vão ser sorteados para jogar contra os do pote F, e assim por diante.

Dez vagas na Copa do Brasil são definidas pelo ranking da CBF, para clubes que não se classificaram a partir dos estaduais. Ficaram com essas vagas: Atlético-PR, Vitória, Criciúma, Avaí, Náutico, Atlético-GO, Paysandu, Portuguesa, Bragantino e Paraná. Este último é o 34.º do ranking.

Ficam de fora da competição equipes da Série B como Luverdense e Oeste, além de Vila Nova (campeão da Série C), Tupi (subiu na Série C), Caxias, Botafogo-SP (campeão da Série D) e Guarani. Por outro lado, Ferroviária, Linense, Paraupebas-PA, Dom Bosco-MT, Galvez-AC e Ivinhema-MS nem aparecem no ranking, mas estão na Copa do Brasil.

A Copa do Brasil terá três fases durante o primeiro semestre, classificando 10 times para as oitavas de final. Nesta etapa, entrarão os cinco clubes da Libertadores (São Paulo, Corinthians, Atlético-MG, Palmeiras e Grêmio) e o quinto colocado do Brasileirão, o Internacional.